بدء صلاة الجنازة على اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق

بدأت صلاة الجنازة، الآن على جثمان اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق، داخل مسجد السيدة نفيسة، عن عمر يناهز الـ86 عامًا، بعد صراع مع المرض داخل إحدى المستشفيات.

ووصل جثمان اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق، قبل قليل، إلى مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة عليه، وذلك وسط حشد كبير من الحضور ضم الأهل والأصدقاء.

وتوفي اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية الأسبق، مساء أمس الاثنين، بعد صراع طويل مع المرض، داخل أحد المستشفيات، حيث كان يخضع للرعاية الطبية داخل إحدى المستشفيات منذ 20 يومًا، وذلك عن عمر يناهز الـ86 عامًا.

وولد اللواء منصور العيسوي في مدينة إسنا التابعة لمحافظة قنا، وتقلَّد العديد من المناصب الشرطية حتى شغل منصب وزير الداخلية في مارس عام 2011.

وحددت الأسرة موعد إقامة العزاء غدًا الأربعاء في مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.