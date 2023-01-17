تحرير 33 محضرًا للمخالفين في حملات تموينية بأسواق كفر الشيخ

كثفت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، من جهودها في شن حملات على الأسواق، والمحال التجارية، والمنافذ، والمجازر، والمخابز، للتأكد من توافر السلع الغذائية، والإعلان عن الأسعار في أماكن واضحة، والتأكد من جودة الخبز، وضبط المخالفين.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون مع المخالفين، مشدداً على التأكد من الإعلان عن الأسعار على السلع الغذائية وأماكن واضحة.

تحرير 4 محاضر متنوعة بسيدي سالم

وأسفرت الحملة التموينية على الأسواق التي قادها شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، عن تحرير 4 محاضر متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقاد السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة على الأسواق، والمحال التجارية، والمنافذ، لتحقيق الانضباط، وتوفير السلع الغذائية داخل الأسواق، حرصًا على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر محاضر متنوعة خاصة بالمخابز عبارة عن «مخالفة مواعيد، ونقص أوزان، ومواصفات»، وتحرير 13 محضراً للتجار.

كما تابع وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال الحملة التموينية على المخابز، والمجازر، والمحال التجارية، لضبط الأسعار، وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار.

تحرير 6 محاضر متنوعة بالحامول

وأشرف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، على الحملة التموينية على الأسواق، وأسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر متنوعة، وإعدام 10 كيلو مواد غذائية لتغيير في الخواص.

كما تابع فادى شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، الحملات التموينية على الأسواق، لضبط المخالفين، والتأكد من توافر السلع الغذائية، والإعلان عن الأسعار، وتحرير محاضر للمخالفين، لضبط الأسواق، وأسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر متنوعة للمخالفين من التجار، لعدم الإعلان عن الأسعار.

وأشرف محمد سعيد حامد، رئيس مدينة سيدى غازي، على الحملات التموينية على الأسواق، والمجمعات الاستهلاكية والمحال التجارية، وأسفرت الجهود عن تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار.