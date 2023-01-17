طقس كفر الشيخ اليوم.. نشاط للرياح وأمطار خفيفة بنسبة 30%

يشهد طقس محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أجواء باردة، وسط شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بمراكز ومدن المحافظة، وسقوط أمطار خفيفة، وخاصة على المدن الساحلية في شمال المحافظة والمطلة على شاطئ البحر المتوسط.

طقس كفر الشيخ اليوم

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود محافظة كفر الشيخ اليوم الثلاثاء، طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا بارد ليلل على الأنحاء كافة، بالإضافة إلى انتشار شبورة مائية كثيفة على طرق المحافظة، مع طقس غائم جزئياً ونشاط للرياح، فضلاً عن سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30%.

درجات الحرارة المتوقعة في كفر الشيخ

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح جنوبية غربية، فيما تُسجل درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء العظمى 19 درجة مئوية، وتبلغ الصغرى 12 درجة.

رفع حالة الطوارئ استعدادا للشتاء بكفر الشيخ

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في وقت سابق، رفع حالة الطوارئ بالتزامن مع حلول موسم الشتاء، لافتاً أنه تم تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وتضم أعضاء من جميع المديريات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وغرف عمليات بالمديريات المتعددة لمتابعة أي تداعيات في حالة الطقس خلال فصل الشتاء.