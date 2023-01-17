فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى كفر الشيخ لمدة 7 ساعات اليوم

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى والمناطق، ابتداءً الساعة من الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً، ولمدة 7 ساعات.

فصل التيار الكهربائي عن عدد من قري مطوبس

وبحسب قطاع كهرباء كفر الشيخ، فإن القرى والمناطق المتأثرة بفصل الكهرباء هي: «خليج بحري، والبصراط، والملاوح، وأرض الجمعية، والقني وتوابعها، وبرمبال وجزء من منية المرشد، والبرانية وتوابعها، والشاعر»، بمركز مطوبس.

فصل التيار الكهربائي عن عدد من قري الحامول

كما سيتم فصل الكهرباء عن قرى «15، و76، و77، و79 المنصور»، بمركز الحامول، و«كلش وتوابعها» بمركز كفر الشيخ، و«حلمي حسين وتوابعها» بمركز بيلا، و«المنشة الشرقية، والمنشة الغربية وتوابعها، ومحطة مياه الشرب، وتقسيم زهدي، والسلامة، وعمارات الثلاجة» بمدينة كفر الشيخ.

وناشد القطاع المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل ولحين عودة الكهرباء مرة أخرى.

يأتي ذلك، ضمن خطة الإحلال والتجديد لشبكات الجهد المتوسط الذي يقوم بها قطاع كهرباء كفر الشيخ تحت إشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء.