استئناف الملاحة والصيد بـ3 موانئ في مطروح بعد انتهاء «الفيضة الكبرى»

عادت جميع الموانئ البحرية في محافظة مطروح إلى العمل بكامل طاقتها، بعد انتتهاء نوة الفيضة الكبرى، التي استمرت 6 أيام شهدت فيها سقوط أمطار ونشاطًا للرياح.

3 موانئ تعمل بكامل طاقتها

وأكد الحاج نصر الله الفردي، رئيس جمعية الصيادين في محافظة مطروح أن جميع الموانئ البحرية تعمل حاليًا بكامل طاقتها بعد استقرار حاله الطقس، منها ميناء مرسى مطروح الشرقي والغربي بالإضافة إلى ميناء السلو عقب انتهاء نوة الفيضة الكبرى، وخرجت المراكب للصيد في سواحل النجيلة وسيدي براني وحتى مدينة السلوم في المياه الإقليمية مع الشقيقه ليبيا.

سواحل مطروح تستقبل مراكب الصيد

وأضاف رئيس جمعية الصيادين في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن سواحل مرسى مطروح استقبلت مراكب من مختلف المدن الساحلية مثل الإسكندرية من ميناء وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد.

أجواء مثالية لصيد الأسماك

وأوضح أن حالة الطقس اليوم الثلاثاء تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة عن الأيام الماضية، مع استقرار حركة الأمواج في البحر، وهدوء الرياح، وصفاء السماء، وهو ما يهيئ الأجواء المناسبة للصيد.