غلق 3 موانئ في مطروح والسلوم ومنع الصيد بسبب نوة قاسم

تسببت نوة قاسم التى تتعرض لها محافظة مطروح، لليوم الثاني على التوالي، في إغلاق 3 موانئ صيد هي ميناء مطروح الشرقي والميناء الغربي، وميناء السلوم، نتيجة ارتفاع الأمواج، والمد والجزر، ونشاط الرياح وعدم استقرار حالة البحر، وذلك لحين تحسن الأحوال الجوية لعدم تعريض حياة الصيادين للخطر.

عواصف ترابية تحاصر مطروح

ويشهد طقس مطروح من مدينة الحمام شرقا مرورا بمدن العلمين والعلمين الجديدة والضبعة ورأس الحكمة، ومرسى مطروح، والنجيلة وسيدي براني، والسلوم، موجة من العواصف الترابية التي تغطى سماء المحافظة، وتؤثر على الرؤية على الطرق الساحلية الدولية، التى تربط بين مطروح والمحافظات المجاورة كالإسكندرية والبحيرة، وذلك بطرق «الإسكندرية - مطروح» الساحلي، و«العلمين - وادي النطرون» الصحراوي، و«الضبعة - القاهرة» الإقليمي، و«مطروح - السلوم» الساحلي الدولي حتى الحدود الغربية للبلاد مع الشقيقة ليبيا.

تحذيرات من تجاوز السرعة على طرق مطروح

وحذرت إدارة مرور مطروح قائدي السيارات على جميع الطرق، من خلال الأكمنة الثابتة والمتحركة بتوخي الحذر وتخفيض السرعات، لتجنب وقوع الحوادث بسبب سوء الأحوال الجوية.

استمرار الطقس السيئ في مطروح حتى الخميس

وتستمر حالة الطقس غير المستقر على محافظة مطروح والإسكندرية وبعض المدن الساحلية حتى غد الخميس بسبب نوة قاسم، مع توقعات بسقوط أمطار خلال الساعات المقبلة، ونشاط للرياح المحملة للأتربة خاصة في مناطق السلوم وسيدي براني لوقوعها في مناطق صحراوية مفتوحة، وعلى البحر مباشرة، ما يساهم في سرعة العواصف الترابية بشكل كبير عن مرسى مطروح، كما تعصف الأتربة والدوامات الرملية بالقرى والنجوع الصحراوية والتى تحاصرها من كل مكان، مثل قرى سملا والجراولة وسيدى حنيش والنصر والمتانى والزغيرات.