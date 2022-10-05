توقف الملاحة بـ3 موانئ في مطروح والسلوم بسبب ارتفاع الأمواج

توقفت حركة الملاحة البحرية في ثلاثة موانيء على مستوى محافظة مطروح، وهم ميناء مدينة مرسى مطروح الشرقي، وميناء مطروح الغربي، وميناء السلوم، بسبب ارتفاع الأمواج وعدم استقرار حالة البحر، وتوقف خروج مراكب الصيد من الموانيء، لعدم استقرار حالة البحر وارتفاع المد والجذر، اليوم الأربعاء، وعلى مدار اليومين المقبلين لحين عودة الاستقرار في حالة البحر مرة أخرى.

وقال الحاج منصور الفردي، رئيس جمعية الصيادين في محافظة مطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ ارتفاع الأمواج وعدم استقرار حالة البحر، تسببا فى عدم استخراج تصاريح الصيد، وعدم خروج الصيادين، وغلق سروح الصيد لجميع المراكب في الموانيء مطروح، حفاظًا على أرواح وسلامة جميع الصيادين حتى يهدأ البحر ويستقر.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في محافظة مطروح من وجود نشاط رياح لمدة 72 ساعة مقبلة، تبدأ اليوم، لافتة إلى نشاط الرياح الشمالية على مسطح البحر المتوسط، إذ تصل سرعة الرياح إلى 35 كيلومتر في الساعة، وأدى إلى ارتفاع الأمواج على السواحل الغربية للبلاد، وتجاوزها حاجز الـ2 متر، متسببة في اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

منع نزول الشواطئ المفتوحة

وحول طقس اليوم، قرر مجلس مدينة مرسى مطرح برئاسة رضا جاب الله، منع نزول إلى الشواطئ المفتوحة على البحر الكبير دون وجود حواجز خرسانية، مثل عجيبة وأم الرخم ومينا حشيش والرميلة، بسبب ارتفاع الأمواج وعدم استقرار حالة البحر على مدار 72 ساعة.