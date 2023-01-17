«كلنا واحد» تواصل تقديم خدماتها حتى نهاية يناير الجاري.. تخفيضات تصل لـ60%

مبادرات عدة تنفذها الدولة بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتيسير أمور الحياة، ومن ضمن هذه المبادرات المتعلقة بتوفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة، مبادرة «كلنا واحد»، تحت رعاية رئيس الجمهورية، التي تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ23 منها، ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر يناير الجاري.

تخفيضات كلنا واحد تصل لـ 60%

ويسعى العديد من المواطنون معرفة أسعار السلع، في مبادرة كلنا واحد، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، لمعرفتهم بتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية لأسعار مخفضة عن السلع في الأسواق لنسبة تصل لـ60% في المنافذ والسرادقات الموضحة على موقع وزارة الداخلية moi.gov.eg.

كلنا واحد تستمر حتي نهاية يناير الجاري

كانت وزارة الداخلية، ذكرت في بيان سابق لها، أنَّه كان قد تمّ الاتفاق مع 5 من مسئولي الكيانات الكبرى والموردين، وذلك لإطلاق قوافل لسيارات مجمعة ليتم بها بيع سلع غذائية، وأن المبادرة تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا، في عدة محافظات على مستوى الجمهورية، وهي المناطق التي لا يتمّ بها توفير أفرع هذه السلاسل التجارية، وداخل منافذ البيع خلال الفترة المحددة للمبادرة والتي ستستمر لـ نهاية يناير الجاري من عام 2023.

أماكن مبادرة كلنا واحد 2023 في المحافظات

تتواجد مبادرة كلنا واحد في محافظات البحيرة، وسوهاج والإسكندرية، وكفر الشيخ، وفي طنطا، والدقهلية، وبني سويف، والمنوفية والشرقية والقليوبية، والفيوم، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.