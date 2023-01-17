افتتاح عيادات التأمين الصحي بمدينة طوخ في القليوبية بعد تطويرها

افتتح، اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عيادات التأمين الصحي بمدينة طوخ بعد تطويرها وتجديدها، لتقديم خدمة لائقة بمنتفعي التأمين الصحي بمدينة طوخ، وذلك بحضور الدكتور جمال سلامة مدير عام التأمين الصحي، والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة، وأحمد وزيري رئيس مدينة طوخ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

نصف مليون جنيه تكلفة التجديد

وتفقد محافظ القليوبية العيادات بعد تجديدها وتطويرها، وتبلغ مساحة المبنى 512 م2 تقريبا، وبلغت تكلفة التشطيبات والفرش نصف مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وتتكون العيادات من دور أرضي وأول علوي، ويحتوي الطابق الأرضي على استقبال وصيدلية وغرفة للأمن، والطابق الثاني يحتوي على عيادات الباطنة والعظام والمسالك والأنف والأذن والرمد والنساء والأطفال وغرفة للحاسب الآلي.

تطوير مبنى التأمين الصحي بطوخ

وأعرب محافظ القليوبية عن سعادته بافتتاح مبنى عيادات التأمين الصحي بعد تطويره ورفع كفائته كإضافة قوية لمنظومة الخدمات التي يقدمها فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي والتي تعتبر أحد أهم ركائز المنظومة الصحية بجانب مستشفيات مديرية الصحة والمستشفى الجامعي

وأكد محافظ القليوبية، أن الدولة تولي قطاع الصحة أهمية كبيرة من خلال توفير كافة الأجهزة والمعدات الطبية والكوادر البشرية، لتقديم خدمة طبية وعلاجية تليق بالمواطن المصري ضمن توجيهات القيادة السياسية بتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين.