محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان مركز العلاج الطبيعي والتأهيل

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، مركز العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي والعيادات الخارجية بكلية العلاج الطبيعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سيد فودة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي، والأستاذة شيرين شوقي أمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين للشؤون الإدارية والمالية، ومدير عام الشؤون الطبية، وأساتذة وطلاب كلية العلاج الطبيعي

خدمات العيادات الخارجية بالكلية

واستمع محافظ القليوبية ورئيس الجامعة، إلى شرح تفصيلي من عميد كلية العلاج الطبيعى حول الخدمات التى تقدمها العيادات الخارجية بالكلية للمواطنين، وأهم الإمكانيات والأجهزة بها.

وأشاد محافظ القليوبية بمركز التأهيل الطبي والعيادات الخارجية بالكلية، وتقديمه أفضل الخدمات الطبية اللائقة للمواطنين المترددين عليه، وأكد «الهجان» الدور المهم الذي تقوم به الجامعة، بما تمتلكه من كوادر وخبرات علمية وعلماء في كافة التخصصات لخدمة المواطنين في شتى القطاعات خاصة الطبية، مشيرًا الى أن جامعة بنها تعد بيتًا للخبرة وداعمة للمحافظة في تنفيذ خططها وبرامجها ومشروعاتها الاستثمارية والتنموية.

وأكد رئيس الجامعة، أن الاهتمام بصحة المواطن المصري هو الهدف الرئيسي للدولة المصرية، برئاسة عبد الفتاح السيسي، خاصة في ضوء سعي مؤسسات الحكومة المصرية لتنفيذ العديد من المشروعات الصحية المختلفة، لذلك سعت الجامعة الى تطوير المنظومة الطبية لها واستكمالها من خلال افتتاح مركز العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي، والعيادات الخارجية بكلية العلاج الطبيعي باعتبارها نافذة جديدة تطل بها الجامعة على المجتمع الخارجي.

وأضاف رئيس الجامعة، أن العلاج الطبيعي يلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على صحة المجتمع ووقايته من أمراض العصر، إذ يعتبر من التخصصات المهمة ذات الصلة الوثيقة بكل مجالات الطب التي تسهم في إعادة تأهيل الأداء الوظيفي وتحسين قدرات الفرد الجسدية الطبيعية بدون أدوية.

تفاصيل مركز العلاج الطبيعي والتأهيل

يذكر أن مركز العلاج الطبيعي والتأهيل، يتكون من خمس مكاتب للتقييم والكشف الطبي خاصة بكل قسم، وهي قسم الأطفال، قسم العظام ، قسم الأعصابا، بالاضافة إلى ثلاث غرف كبيرة لتنفيذ البرامج العلاجية، ووحدات ذات طابع خاص تضم وحدة لرسم العضلات والأعصاب، ووحدة للعلاج بالموجات التصادمية، ووحدة للعلاج الليمفاوي.

كما يوجد بالعيادات الخارجية، مجموعة متميزة من الأجهزة الطبية، وهي أجهزة تنبيه كهربائي وتستخدم لتقوية العضلات وتخفيف الألم، أجهزة الموجات فوق الصوتية وتستخدم في علاج الالتصاقات والتيبس، أجهزة أشعة تحت الحمراء وتستخدم في زيادة الدورة الدموية وقلة شد العضلات، وأجهزة موجات كهرومغناطيسية وتستخدم زيادة معدل التئام الكسور والإصابات الحادة، وجهاز ليزر نقطي وجهاز ليزر ماسح ويستخدم في زيادة معدل التئام الإصابات العضلية والحروق، وأجهزة التأهيل الطبي لتأهيل المرضى بعد إصابات الملاعب، كما يوجد أيضًا وحدة تأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وعلاج الأطفال المصابين بالشلل الدماغي، ووحدة تغذية علاجية وتضم جهاز كافيتيشن ويستخدم لتقليل وتفتيت الدهون في مناطق الجسم المختلفة وجهازين للموجات التصادمية.