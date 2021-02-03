محافظ القليوبية: فتح العيادات الخارجية بمستشفى 23 يوليو الأسبوع المقبل

أجرى اللواء عبد الحميدالهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينتي شبرا الخيمة والخانكة، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة عدد من شكاوي المواطنين، وذلك ضمن الجولات اليومية التي يقوم بها المحافظ بشكل يومي للتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم ميدانيا ومتابعة تنفيذ المشروعات لدفع الأعمال وتذليل العقبات، لتسليمها وإدخالها الخدمة

وضمت الجولة، تفقد المحافظ مستشفى الخانكة المركزي، والتي تصل تكلفته لـ220 مليون جنيه، وتتكون من 110 أسرة إقامة، وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي، و17 سرير عناية مركزة وبلغت نسبة التنفيذ 99% وجاري العمل على قدم وساق لتسليم المستشفى في القريب العاجل.

كما تفقد المحافظ، أجنحة المستشفى والعيادات الخارجية، بعد الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل، موجها ضرورة الانتهاء من أعمال الفرش الطبي وتركيب الأجهزة لإدخال المستشفى الخدمة في اقرب وقت ممكن لتسهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين بالمنطقة.

وتفقد المحافظ كذلك، مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية بالخانكة، والتي جرى الانتهاء من تطوير المبنى (أ) والمبنى (ب) بها، وهي تشمل إضافة أجنحة الرعاية المركزة واستحداث شبكة غازات طبية، ورفع كفاءة معامل التحاليل والأشعة، إضافة إلى أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية والواجهات والحدائق.

وخلال الجولة، أكّد مدير المستشفي، أنه خلال الأسبوع المقبل سيتمّ فتح العيادات الخارجيه لاستقبال مرضي الدرن والصدر حيث تمّ توفير مبني بمدخل مستقل لتقديم الخدمة في تلك العيادات كما سيتمّ توفير 100 سرير بطابق منفصل للمرضي التي سيتمّ حجزهم عن طريق العيادات الخارجيه من مرضي الصدر والدرن.

وتفقد أيضا أعمال تجميل وتشجير طريق ترعة الإسماعيليه عند أسفل نزلة مسطرد، موجهًا باستكمال رفع تراكمات الأتربة على جانبي الطريق وتشجيره، والمتابعة الجيدة للطريق لعدم إلقاء أي مخلفات تشوه المظهر الحضاري وتعرقل الحركة المرورية.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد الطريق الدائري اتجاه مسطرد وشارع ترعة الاسماعيلية أمام مدرسة أحمد شعلان ناصية الشابوري بناء على شكوى المواطنين من تواجد تراكمات القمامة، حيث تمّ رفع القمامة موجهًا بتشجير مناطق مركز شباب عزبة سليم ومدرسة أحمد شعلان الابتدائية ومسجد المقاولون العرب، مشددًا على وضع صناديق قمامة وتحرير محاضر لأي مواطن يلقي القمامة بالشارع وفي غير الأماكن المخصصة.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال الرصف بطريق كوبري أبو زعبل، عند مصرف البلبيسي، وإنشاء طريق جديد لمدخل أبو زعبل بطول 850 مترا وبتكلفة 8 ملايين جنيه.

ووجه المحافظ بدفع الأعمال ليتمّ الانتهاء من الطريق ليكون مدخلا بديلا لمنطقة أبو زعبل ليقضي على التكدسات المرورية بالمدخل القديم وتقليل زمن الرحلة من نصف ساعة إلى عشر دقائق فقط.