قافلة طبية من جامعة طنطا تقدم الرعاية الصحية لأهالي مركز قطور بالقليوبية

نظمت جامعة طنطا، اليوم، قافلة طبية شاملة زارت قرية كفر أبو جندي بمركز قطور بمحافظة الغربية، لفحص وصرف العلاج للمرضى بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

الكشف على 1286 مواطنا

ووقع الأطباء في الحملة الكشف الطبي على 1286 حالة من خلال 14عيادة، إذ جرى فحص 73 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و136 في عيادة الأطفال، و163 بالعظام، و118 جلدية، 112 باطنة، و74 مسالك بولية، و158 أنف وأذن، و25 جراحة عامة، و61 صدر، و56 نفسية وعصبية، 198 جراحة العيون، 22 قلب وأوعية دموية، 25 النساء، 65 أسنان، مضيفًا أنه جرى تحويل 85 حالة بواقع 11 جراحة المخ والأعصاب، 2 أطفال، 9 عظام، 2 جلدية، 2 باطنة، 2 المسالك البولية، 4 أنف وأذن وحنجرة ، 11 جراحة عامة، 12 الصدر، 3 نفسية وعصبية، 3 قلب وأوعية دموية، 24 عيون.

محو أمية 15 مواطنا

وشهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ15 مواطنًا.

شارك بالقافلة كل من: الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، والدكتورة راندا الديب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، والدكتورة سارة العكل مدير مركز الطفولة ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.