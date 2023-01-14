الكشف على 2030 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالشرقية

نفذت إدارة القوافل بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، قافلة طبية مجانية بقرية النجيحي التابعة لمدينة صان الحجر، وذلك على مدار يومين 12 و13 يناير الجاري.

خدمة طبية متميزة للمواطنين

جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

13 عيادة طبية بالقافلة

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة قدمت خدماتها من خلال 13 عيادة طبية، اشتملت على العديد من التخصصات، ونجحت خلال يومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 2030 مواطنا من أهالي القرية، بواقع 270 حالة في تخصص الباطنة، 46 حالة جراحة عامة، 323 العظام، 472 الأطفال، 59 النساء والتوليد، 270 الجلدية والتناسلية و26 تنظيم الأسرة، 214 أنف وأذن، 176 الرمد، 89 القلب والأوعية الدموية، و85 المسالك البولية.

صرف العلاج مجانا

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم صرف العلاج اللازم للمرضى مجانا، وتحويل 12 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، بالإضافة لإجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط، وتنفيذ جلسات تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.

وقدم «مسعود» الشكر لمنسق القوافل الطبية بالمديرية، وجميع القائمين على هذا العمل لصالح المواطنين والمرضى بمحافظة الشرقية.