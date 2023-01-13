«الخدمات الطبية» بالكهرباء تطلق قافلة طبية بمحافظة مرسى مطروح

أعلنت شركة الخدمات الطبية التابعة لوزارة الكهرباء، تنظيم مركز قلب الإبراهيمية تحت رعاية الدكتور محمد اسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة شركه الخدمات الطبية والدكتورة غادة أحمد رئيس قطاع الإسكندرية الطبي، أول قافلة طبية لفحص وعلاج والكشف المبكر عن أمراض القلب والسكر بمحافظة مرسى مطروح بإشراف الدكتور شريف حبيبة استشاري أمراض القلب والقسطرة وكهربة القلب والدكتورة بسمة النجار إخصائي أمراض المناعة والحساسية، إضافة إلى المرور على عيادات القطاع في شركات النقل والإنتاج والتوزيع برفقة أعضاء النقابات.

تنسيق ودعم ب

وقدم الدكتور محمد اسماعيل سليم، والدكتورة غادة ماهر رئيس قطاع الجيزة والمشرفة على القوافل الطبية وجميع العاملين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بالشكر على تقديم خدمة طبية متميزة مدعومة باستشاريين على أعلى مستوى للقيام بفاعليات القافلة الطبية الأولى لشركة الخدمات الطبية.

الاستعانة بأطباء ذوي كفاءة عالية وخبرة

وأعلنت شركة الخدمات الطبية تنظيم قوافل طبية تجوب قطاعات الشركة على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي 2023 لافتا إلى أن القافلة الواحدة تضم تخصصات طبية متعددة ويتم فيها الاستعانة بأطباء ذوي كفاءة عالية وخبرة، ويتم من خلالها توقيع الكشف الطبي على العاملين بقطاع الكهرباء وأسرهم بمشاركة بعض المستشفيات الكبرى المتعاقد معها من خلال شركة الخدمات الطبية.