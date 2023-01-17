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الرئيس السيسي يبحث مع ملك الأردن تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري

كتب:

محمد أبوعمرة
04:31 م | الثلاثاء 17 يناير 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي، خاصةً ما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة أخيه جلالة الملك الأردني، مشيداً بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك، ومؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين، خاصةً في ضوء ما يجمعهما من توافق في الرؤى والمصالح، وفي ظل التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة.

من جانبه؛ أعرب العاهل الأردني، عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعباً، وترحيب الأردن بالمستوى القائم للتنسيق المشترك مع مصر للتعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة، التي تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية، مشيداً في هذا السياق بالدور المحوري لمصر في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي.

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