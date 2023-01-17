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«التحالف الوطني»: ننفذ توجيهات الرئيس السيسي بتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية

كتب:

نرمين عفيفي
12:23 م | الثلاثاء 17 يناير 2023
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

قال عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ التحالف ينفذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، من حيث استيعاب كل الشرائح التي تتأثر بالأزمات وتدخل بشكل يومي في مشكلات.

مبادرات مهمة لخدمة المصريين

وأضاف عبدالرحمن، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أنّ العالم يعيش أزمة طاحنة ومصر تتأثر بها، والتحالف استشعر هذا الأمر وبادر بإطلاق عدّة مبادرات لخدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين».

محاور عمل التحالف الوطني

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنّ التحالف من خلال محاور عمله الرئيسية، سواء في قطاع الأمن الغذائي أو الخدمات الطبية ذات الجودة، أو التمكين الاقتصادي، يستهدف كل يوم دخول شرائح جديدة، إضافة إلى الشرائح الأساسية التي يعمل على دعمها، وهو ما يوصلنا إلى إطار تنفيذي بالأرقام، حيث استفاد 30 مليون مواطن مصري من خدمات التحالف المتعددة خلال عام 2022، ولا بد من الاستمرار في الجهود التي بذلناها العام الماضي».

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