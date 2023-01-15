باحثة سياسية لـ إيمان الحصري: أطلقنا دراسة لتوثيق ثورة التنمية بعهد السيسي

قالت الدكتورة سمية عسلة، الباحثة السياسية، إنها سعت عبر دراستها، للتوثيق بشكل علمي للأجيال الحالية والقادمة، ثورة التنمية التي تمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مدار الـ8 أعوام الماضية، مشيرة إلى أن الدراسة رصدت المعالجة الإعلامية التي تمت لمشاريع التنمية المستدامة التي نفذتها الدولة في إطار رؤية مصر 2030.

عسلة: دور الباحثين رصد مثل تلك القنوات

أضافت «عسلة»، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية «DMC»، أن القيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا في وسائل الإعلام، كونه ركيزة مهمة جدا في عملية التنمية المستدامة، كما كان هناك دعما قويا من القيادة السياسية، لظهور قنوات وطنية لبث المحتوى الرقمي، وكان دور الباحثين، رصد مثل تلك القنوات والمحتوى الذي يبث من خلالها.

مساء DMC الأكثر تفاعلا بين البرامج الوطنية

واستطردت: أن «الدراسة أكدت أن برنامج مساء DMC، جاء الأكثر تفاعلا بين البرامج الوطنية في التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وبه الكثير من الإمكانات الفنية والتقنية العالية، وتم تناول المعالجة الإعلامية للقضايا التي تناولها برنامج مساء DMC، وصباح الخير يا مصر على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأوضحت أن اختيار التوقيت الحالي لعقد تلك الدراسة، جاء بسبب وجود الكثير من التحديات العالمية والداخلية، كما أن الحرب القادمة هي حرب الوعي، ودور الإعلام خلال الفترة الراهنة في نشر الوعي للمواطن المصري.