تطور لافت اقتصاديا بين مصر والأردن.. 646.1 مليون دولار حجم التبادل التجاري في 8 أشهر

شهدت العلاقات المصرية الأردنية، على المستوى الاقتصادي، تطورا لافتا على مدار العامين الماضيين، وهو ما بدا واضحا في الزيارات المتبادلة على المستوى الرسمي والقطاع الخاص، فضلا عن أرقام التبادل التجاري بشقيها كصادرات وواردات الدالة على تنامي نسبي في العلاقات الاقتصادية.

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم في قصر الاتحادية، قمة ثلاثية مع الملك عبدالله الثاني، والرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين.

ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن

بحسب بيانات جهاز الإحصاء فقد ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى 646.1 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2022 مقابل 629.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة قدرها 2.7%، وبلغت قيمة الصادرات المصرية للأردن 481.6 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من العام الماضي مقابل 498.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 3.3%.

بينما سجلت قيمة الواردات المصرية من الأردن 164.5 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2022 مقابل 131 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 25.5%.

الأسمدة والأدوية أهم الواردات المصرية من الأردن

وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة الأردنية، فقد تركزت أهم الواردات المصرية من الأردن في الأسمدة، والأدوية، وبعض المنتجات الزراعية مثل زيت الزيتون، بينما تركزت الصادرات المصرية للأردن في الغاز الطبيعي، ومنتجات الألبان، والمنتجات الغذائية، والأثاث، والحديد، والفولاذ، والخضراوات مثل البطاطس، والبصل وغيرها.

التحركات الأخيرة على المستوى الاقتصادي

وعلى الرغم من عدم تلبية الأرقام للطموحات الاقتصادية بين القاهرة وعمان، فإن التحركات الأخيرة على المستوى الاقتصادي والسياسي كانت تصب في اتجاه تعزيز تلك الأرقام.

وفي فبراير الماضي عقدت اللجنة العليا المصرية الأردنية العليا المشتركة دورتها الثلاثين بالقاهرة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين؛ الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور بشر الخصاونة، ما نتج عنه توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة والبرامج التنفيذية، وبروتوكول للتعاون بين الجانبين في عدة مجالات مختلفة، وبعدها في يوليو الماضي جرى الاتفاق بين البلدين على إزالة القيود التي تحد من انسياب حركة التجارة بين البلدين، مع تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارات المعنية بمصر والأردن لتيسير الاجراءات والتعامل مع أي تحديات مستقبلية، فضلا عن تحديد نقطتي اتصال لهذا الهدف في سفارتي البلدين.

تطوير العلاقات الاقتصادية الصناعية والتجارية

وفي سبتمبر الماضي عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري لقاءً موسعا مع يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، وهو اللقاء الذي يعتبر الثالث على مستوى المسئولين الحكوميين في أقل من 8 أشهر، حيث تناول اللقاء تطوير العلاقات الاقتصادية الصناعية والتجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.

المصريون العاملون في الأردن يمثلون واحدة من الثروات الاقتصادية

العلاقات بين مصر والأردن لا يمكن حصرها فقط في الجانب التجاري، حيث يمكن القول إن المصريين العاملين في الأردن يمثلون واحدة من الثروات الاقتصادية التي تسهم في دعم الموارد الدولارية، إذ سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن 774.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 678.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.1%، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء، حيث يبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة الأردن نحو 920 ألف مصري حتى نهاية 2021.