خبير اقتصادي: التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق استفادة لكل الأطراف

قال الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إنّ دولتي الأردن والعراق يعتبرون دولا مهمة ومحورية جدًا لمصر، خاصة في المجالات النفطية والتبادل التجاري.

وأضاف «أنيس»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ تعاون مصر مع العراق له أهمية كبيرة خاصة فيما يخص إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية من خلال الشركات المصرية التي ستعمل على مشروع التنمية، والتي تؤكد قدرة الشركات المصرية على ذلك، خالصة في ظل وجود أدلة واضحة في العديد من الدول التي قامت الشركات المصرية بالعمل بها في أفريقيا، وبتكاليف تنافسية.

وأشار إلى أنّ النفط العراقي الذي يتم تمريره عبر الأردن إلى مصر ما يمثل استفادة لكل الأطراف من خلال اتخاذ الأردن مصاريف مرور النفط عبر أراضيها، ثم تقوم مصر بتكريره وتحويله لمواد أخرى ذات قيمة مضافة في معامل التكرير التابعة لها وتصديره للخارج، لذلك تستفاد من نسبة من أرباح العراق، وهو ما يمثل استفادة لكل أطراف الدول.

وأوضح أنّ مصر تتج الكهرباء المتجددة وتقوم بتصديرها للدولتين وهو ما يمثل استفادة لمصر من خلال تصدير انتاجها الفائض من الطاقة، وكذلك إنشاء منطقة تجارية حرة بين الثلاث دول ليتيح حرية التداول ونقل البضائع في المنطقة و وهو ما سيوفر المنتجات المصرية بسعر أقل لتنافس المنتجات المستوردة من دول أخرى مثل تركيا، والتي يكثر استيرادها في العراق.