«الإنجيلية» و«نظافة القاهرة» تتفقان على تنفيذ 300 مشتل لتجميل المحافظة

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، السيد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، ووفدًا مرافقًا.

ورحب رئيس الهيئة الإنجيلية بالضيوف معبرًا عن اعتزازه بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، والمجهود الكبير الذي تقوم به محافظة القاهرة، للحفاظ والارتقاء بالمشاهد الحضارية في القاهرة.

300 مشتل في محافظة القاهرة

وخلال الجلسة تم مناقشة مشروع بروتوكول لعمل 300 مشتل في مختلف أنحاء محافظة القاهرة، من خلال التعاون بين الهيئة القبطية الإنجيلية، والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، من خلال توفير أفضل أنواع الشتلات والأماكن المميزة، بهدف توظيف أكبر عدد من الشباب، كما تم مناقشة توفير القروض اللازمة لتكلفة المشروع، بجانب توفير الدعم اللوجستي والاستشاري اللازم.

وقال رئيس الإنجيلية: «نسعى في الهيئة الإنجيلية مع كل خطوة إلى تحقيق أعلى معدل استفادة ملموسة للمصريين، بجانب حرصنا الدائم على خدمة المجتمع المصري، وسعداء بالتعاون مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة».

مشاهد حضارية تليق بالمواطن

ومن جانبه عبر اللواء إيهاب الشرشابي عن سعادته بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية، التي تمتلك من الخبرة والتاريخ الذي يجعل من العمل المشترك مثمرًا، وقال الشرشابي: «نتطلع من أجل تحقيق مشاهد حضارية تليق بالمواطن المصري، الذي يستحق كل الاحترام والتقدير».

وشارك في اللقاء العميد عبد الهادي شعبان، مدير عام الهيئة، والمهندس محمود منصور، مدير عام المشروعات، والمهندس هاني فؤاد، مدير عام الحدائق المتميزة، والأستاذ صبري الجوهري، مدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة، كما شارك من الإنجيلية، الشيخ عصام واصف، مدير العلاقات العامة بالهيئة القبطية الإنجيلية، المستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، الأستاذ يوسف إدوارد، مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية.