بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد

استقبل صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الدكتور القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، رئيس الهيئة القبطية، يرافقه وفد رفيع المستوى من الكنيسة الإنجيلية، وذلك بالمقر البطريركي في كوبري القبة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

عيد الميلاد المجيد

جاء ذلك بحضور القمص بيشوي فوزي، الوكيل البطريركي، والأب باسكوالي، سكرتير صاحب الغبطة.

وخلال اللقاء، جرى تبادل التهاني، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما تمت مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالمدارس، وغيرها من الموضوعات الأخرى.

وساد اللقاء طابع المحبة الأخوية بين جميع الحضور، وانتهى بالتقاط الصورة التذكارية.