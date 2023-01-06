الطائفة الإنجيلية: القيادة السياسية عازمة على استعادة ريادة ومكانة مصر

هنأ القس الدكتور جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، الشعب المصري بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، قائلا: «كل عام وبلادنا بخير بقيادة ورئاسة رئيسنا المحبوب، الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وأضاف خلال الاحتفال الرسمي للطائفة الإنجيلية في مصر بعيد الميلاد المجيد، والذي نقلته قناة «اكسترا لايف»: «نحتفل جميعا بعيد الميلاد المجيد، نحن مصريون قبل الأديان وإلى آخر الزمان، نحن مصريون في كل آن وفي كل أوان، مصر تجمعنا أولا وأخيرا».

وتابع: «أفراحنا إذا وزعناها زادت وأتراحنا إذا اقتسمناها زالت، فما أجمل أن نشارك بعضنا البعض في أفراحنا وأتراحنا، وأشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على كل ما يبذله من مساعٍ جادة في خدمة وطننا العزيز، كما أهنئ الرئيس على نجاح مؤتمر المناخ الذي استضافته مصر العام الماضي في عاصمة الجمال والسلام ونجحت في تنظيمه وإدارته نجاحا مبهرا حظي بإشادات عالمية من المشاركين، وكان صورة مشرفة لبلادنا الغالية وهو ما يؤكد سعي مصر الدؤوب نحو وضع البعد البيئي أساسا من أساسات عملية التنمية المستدامة».

واستكمل: «هناك إصرار من القيادة السياسية على التغيير والتطوير واستعادة مصر لريادتها ومكانتها في المنطقة، وندرك أن التحديات كثيرة وأن الطريق ليس سهلا ولكننا نثق في وجود الإرادة لدى قيادتنا وشعبنا لمواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات».