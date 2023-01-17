عمرو عابد يعلن بدء دراسته للسينما في برشلونة

أعلن الفنان عمرو عابد، سفره لدراسة السينما بمدرسة ESCAC بمدينة برشلونة في إسبانيا، في إطار تحضيراته لفيلمه الروائي الطويل الأول «اللي فات مات».

عمرو عابد يلتحق بمدرسة ESCAC

وكتب عمرو عابد على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «النهاردة بابدأ دراسة سينما في مدرسة ESCAC في برشلونة- إسبانيا، بعد ما قررت اني أتحرك في عالم صناعة الأفلام، من كوني ممثل لإني أبقى مخرج وكاتب وممثل (أيوة لسة بيوحشني التمثيل) بس متحمس أكتر الفترة الجاية انى أخلص الماجستير (MA) وأرجع أعمل فيلمي الطويل الأول (اللي فات مات) اللي كنت بشتغل عليه بقالي فترة طويلة، يمكن الشغل عليه هو اللي خلاني أكتشف أنى محتاج أبدأ الرحلة دي، وإن ده اللي أنا عايزه بس كنت خايف أقوله لنفسي بصوت عالي، وأديني باقوله لنفسي وباشارككم بصوت عالي».

بداية عمرو عابد

وبدأ عمرو عابد مشواره الإخراجي من خلال الفيلم القصير الحفرة، الذي فاز بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان ماكيشمثران السينمائي الدولي بالهند، وتنويه خاص من مهرجان كيز برلين السينمائي الدولي بينما شارك في مهرجانات سينمائية مختلفة.

وتدور أحداث الفيلم في منطقة نائية على أطراف القاهرة، تحدث مواجهة بين رجلين، تتبدل بها الشخصيات وتدفعهما للحافة كاشفة الجانب المظلم في علاقتهما، ويقوم ببطولة الفيلم الممثلان صدقي صخر وأحمد بنهاوي، والفيلم من إنتاج النجم كريم قاسم، وكتابة وإخراج عمرو عابد.

من هو عمرو عابد

عمرو عابد ممثل مصري وصانع أفلام، أثبت نفسه كممثل بالعديد من الأعمال الشبابية والتي لاقت نجاحًا كبيرًا وقتها مثل أوقات فراغ (2006)، الماجيك (2007)، عائلة ميكي (2010)، إي.يو.سي (2011).

شاركت بعض أفلامه في العديد من المهرجانات السينمائية مثل فرش وغطا (مهرجان لندن السينمائي، مهرجان ميونخ السينمائي 2013)، ليل خارجي (مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2018) ولما بنتولد (مهرجان الجونة السينمائي الدولي، أيام قرطاج السينمائية 2019)، في السنوات القليلة الأخيرة، صبّ عمرو تركيزه على صناعة الأفلام.