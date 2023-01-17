فوز طالبة من بني سويف بالمركز الأول في البطولة العربية لرفع الأثقال

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مديرية الشباب بفوز ابنة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببني سويف اللاعبة بسمة رمضان محمد، لحصولها على المركز الأول تحت 17 سنة بالبطولة العربية في لعبة رفع الأثقال وزن 45 كيلو جراما.

لاعبة بني سويف تحصد 3 ميداليات ذهبية

وحصلت اللاعبة على 3 ميداليات ذهبية في الخطف والكلين والنطر والمجموع، والتي تستضيفها حاليا سوريا في الفترة من 15 إلى 21 يناير الجاري، حيث تُعد أصغر لاعبة ضمن أعضاء الفريق القومي في المنتخب والبعثة في أولى مشاركتها الخارجية.

محافظ بني سويف يُشيد بأداء اللاعبة

وأشاد محافظ بني سويف بأدائها في البطولة، كما هنأها بحصولها على المركز الأول، متمنيا لها المزيد من الإنجازات ولمصر، مهنئا بعثة المنتخب بالبطولة، ومشيدا بمدربي اللاعبة بالمشروع الكابتن أحمد محمد عبد العزيز، الكابتن مصطفى محمد عبد العزيز مدير المشروع ببني سويف، والكابتن إيمان حسين نور الدين.

من جانبه أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة مصطفى إبراهيم، أنه قد تم تدريب البطلة بمحافظة بني سويف بمقر المركز بمركز شباب مدينة ناصر، مع مدربي الشعبة بالمشروع، واللاعبة انضمت إلى منتخب مصر لرفع الأثقال في نوفمبر 2022، موضحا أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يتم دعمه من قبل وزارة الشباب والرياضة، وبتحفيز من وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي.