اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات بالجيزة.. «بنحطها في عربية سوزوكي»

«كنا نراقب السيارات المركونة ونسرق الإطارات، ونحطها في عربية سوزوكي معانا ونهرب».. ملخص اعتراف المتهمين بسرقة إطارات السيارات في الجيزة والقليوبية، بعد القبض عليهم أمام النيابة العامة التي نسبت للمتهمين الأربعة تهمة السرقة، وقررت حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عصابة سرقة السيارات ترشد عن مكان المسروقات

واعترف أفراد عصابة سرقة إطارات السيارات بالاتفاق سويًا على تنفيذ الجريمة، لأكثر من 26 واقعة سرقة في القيلوبية والجيزة، وأنهم تمكنوا من بيع عدد من تلك الإطارات المسروقة.

وأرشد المتهمون عن مكان تخزين المسروقات، وتمكنت الشرطة من ضبط 16 إطارًا للسيارات في مخزن بالقليوبية، وتحفظت النيابة على المسروقات، وجرى مراجعة محاضر سرقة إطارات السيارات لاستدعاء المجني عليهم، لسماع أقوالهم والتعرف على أنواع الإطارات المضبوطة.

التحريات: عصابة سرقة إطارات السيارات نفذوا عشرات الجرائم

واجهت النيابة العامة المتهمين بتحريات المباحث، التي أكدت أن أفراد العصابة عبارة عن تشكيل إجرامي نفذوا عشرات من جرائم سرقات إطارات السيارات، وبعد اعتراف المتهمين بتفاصيل جريمتهم وإرشادهم عن أمكان السرقة التي كانوا يستهدفون فيها السيارات المركونة أسفل الأماكن عن طريق كوريك رفع السيارات بزعم أنهم أصحابها لخديعة المارة حتى يتمكوا من تنفيذ جريمتهم والهروب من مسرح الجريمة.

عقوبة جريمة السرقة تصل للسجن 3 سنوات

يقول الخبير القانوني سمير عبد العظيم، إن عقوبة جريمة السرقة وفق المادة 318 من قانون العقوبات، تنص على أن من يرتكب واقعة السرقة يعاقب بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

وأضاف في حديثه لبوابة الوطن، أنه يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.