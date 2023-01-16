القبض على عصابة سرقة السجاد من شرفات المنازل في مطروح

تمكنت مباحث مطروح، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي لسرقة السجاد من شرفات المنازل، وجرى اقتياد المتهمين إلى قسم الشرطة، وإخطار اللواء سيد سلطان مدير أمن مطروح، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

تفاصيل واقعة سرقة السجاد

أما عن تفاصيل تلك الواقعة، فقد كانت البداية عندما ورد إخطار إلى العميد أحمد فهمي مدير مباحث مطروح من المقدم أحمد إبراهيم رئيس مباحث مطروح يفيد ورود بلاغ بتعرض أحد الأشخاص لسرقة سجاد من شرفة منزله.

كما تبين ورود عدة بلاغات من المواطنين بسرقة سجاد من شرفات عدد من المنازل، وعقب ورود تلك البلاغات تم تشكيل فريق بحث وعقب تفريغ كاميرات المراقبة جرى التوصل إلى هوية مرتكبي تلك الوقائع وتبين أنهم 3 أشخاص.

ضبط المتهمين بسرقة السجاد

لحظات ارتكاب المتهمين لوقائع السرقة من الشقق السكنية التقطتها كاميرات المراقبة الموجودة في محيط تلك الشقق، حيث أظهرت الكاميرات وجود 3 أشخاص يستقلون مركبة تروسيكل ويقفون أمام الشقة التى يستهدفون سرقتها، ثم يقوم اثنان بالنزول من مركبة التروسيكل والقيام بسرقة السجاد من بلكونة الشقة ويعودون سريعًا على التروسيكل والهروب قبل أن يكشفهم أحد.

وعقب تقنيين الإجراءات، قام رجال الشرطة بضبط المتهمين بعد أقل من 5 ساعات على ارتكاب تلك الوقائع، واقتيادهم إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن العقوبة، أوضح حسن شومان المحامى بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقًا لنص المادة 313 منه كالتالي: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة».

وأضاف: «كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات».

وأشار إلى أنَّ المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».