خبير شؤون عربية: القمة الثلاثية نظرة استباقية من السيسي لاحتمالات التصعيد في فلسطين

أكد الدكتور حامد فارس، الخبير في الشؤون العربية والعلاقات الدولية، أنه لا أحد ينكر الاهتمام الدولي بالأزمة الروسية الأوكرانية الذي أدى لوجود اهتمام بمنطقة الشرق الأوسط، كما أن الشارع الإسرائيلي يرفض تطرف حكومة نتنياهو الجديدة.

وأوضح فارس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن القمة الثلاثية تأتي من خلال نظرة استباقية من الرئيس السيسي من احتمالية وجود تصعيد في الأراضي الفلسطينية بسبب تطرف الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو.

وأشاد بنجاح الدولة المصرية في تثبيت وقف إطلاق النار خلال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة، وإعادة إعمار القطاع، وتبرع مصر بـ 500 مليون دولار من أجل جهود إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن حكومة نتنياهو تسعى لتأجيج الأوضاع، والعمل على وأد حل الدولتين.

وشهدت القاهرة قمة ثلاثية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والرئيس محمود عباس أبومازن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية.