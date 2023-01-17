وزارة الشباب: تنفيذ 139 مشروعا في محافظة الدقهلية.. وتطوير 25 مركزا

قال الدكتور محمد عبدالمنعم، مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، إن محافظة الدقهلية تشهد اهتماما كبيرا، لاسيما أن فيها ما يزيد على 400 مركز شباب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول المشكلات التي تواجه مراكز الوزارة بمحافظة الدقهلية، وذلك بحضور مصطفى عبدالمعين وكيل وزارة التخطيط والدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي بوزارة الشباب.

واوضح أن الوزارة نفذت 139 مشروعا في محافظة الدقهلية تنوعت ما بين مباني إدارية وملاعب، وذلك بخلاف ما جرى في مركز شربين، إذ جرى تطوير 25 مركز شباب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

مشروعات وزارة الشباب والرياضة

وأشار إلى أن وزارة الشباب نفذت مشروعات في محافظة الدقهلية باجمالي 147مليون جنيه، خلال 4 سنوات، لافتا إلى أنه يجرى تطوير بقية مراكز الشباب خلال الأعوام المقبلة من خلال الخطة التي وضعتها الوزارة.

وأوضح أن وزارة الشباب رصدت وجود بعض الأخطاء في 45 ملعب من الملاعب النجيل، ونسعى من خلال شركة المدن التابعة للوزارة للعمل على معالجة تلك الأخطاء خلال الفترة المقبلة.