وزير الشباب والرياضة يفتتح عددا من مشروعات حياة كريمة بالأقصر غدا

يزور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، غدا، محافظة الأقصر، لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة بمركزي إسنا وأرمنت جنوب المحافظة، كما سيشهد افتتاح ماراثون مصر الدولي، بمعبد حتشبسوت غرب الأقصر.

تبدأ الجولة بإطلاق إشارة بدء انطلاق ماراثون مصر الدولي في دورته الـ30 بمعبد حتشبسوت في تمام السابعة صباحا، ثم يتجه إلى قريتي الرياينة والمحاميد بأرمنت غرب الأقصر، لافتتاح مركزي شباب ضمن مشروعات حياة كريمة، ثم يتجه إلى مركز الطود لافتتاح مركزي شباب بالطود وقرية العديسات، ضمن مشروعات حياة كريمة، ثم يفتتح مركزي شباب بمركز إسنا جنوب الأقصر بقريتي النواصر والهنادي.

ويختتم وزير الشباب والرياضة، زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات القومية بالمدينة الشبابية بمركز الطود جنوب الأقصر، مثل مشروعات المرأة والطفل وذوي الهمم والرواد وتكريم عدد من أبناء الأقصر الفائزين ببطولات رياضية دولية، وفي الختام سيشهد الوزير قمة شباب الصعيد، لإجراء الحوار الوطني مع القيادات الشبابية.