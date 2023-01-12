«الشباب والرياضة» تعلن عن فرص عمل في شركة.. اعرف التفاصيل والشروط

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة «كير مصر للتنمية»، من خلال مبادرة توظيف مصر، عن توافر فرص عمل في شركة كارفور.

وكشفت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تفاصيل فرص العمل المتوفرة في شركة كارفور.

وتطلب شركة كارفور، للتعيين الوظائف التالية، وفقا لما ذكرته وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

فرص عمل وفق إعلان وزارة الشباب

1- موظف متعدد المهام «كاشير- منسق ممرات- استلامات».

2- شيف جبن

3- موظف أمن

أماكن العمل بمنطقة بدر

شروط التقدم للوظيفة

وجاءت شروط التقدم لوظائف كارفور كالتالي:

- مؤهل متوسط على الأقل.

- خبرة أكثر من سنة في نفس الوظيفة.

- حد أقصى للسن 34 سنة.

- ذكور وإناث.

- تقديم موقف واضح للتجنيد للذكور.

مميزات الوظيفة

- رواتب مجزية تحدد حسب الخبرة·

- عدد ساعات العمل 9 ساعات.

- شيفتات متغيرة·

- يوم راحة في الأسبوع·

- أرباح سنوية·

- تأمين طبي «عائلي»·

- تأمين اجتماعي.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة من خلال الضغط هـنا أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر.

كما أعلنت الوزارة عن ملتقى التوظيف المصغر بقاعه النادي الاجتماعي بني سويف لشركات القطاع الخاص شركة الهنا فودز.

وتطلب الشركة وظيفة عمال تغليف وتعبئة ويمكن التقديم على فرص العمل ماتنسوش ميعادنا يوم الاثنين 16 يناير من الساعة 10 صباحا إلى 3 مساءً.