طرق علاج الإمساك عند حديثي الولادة.. تجنبي الموز والمكرونة

الإمساك أحد الأمراض التي تصيب الأطفال حديثي الولادة، ويحدث نظرا للعديد من الأسباب كبطء حركة الأمعاء لديه، أو تناوله للحليب الصناعي بكميات كبيرة، وتلجأ الأمهات إلى استعمال الأدوية للتغلب على الآلام التي يسببها الإمساك، ومع استمراره تضطر للبحث عن مشروبات لإعطائها للطفل أو بدائل الأدوية، وتستعرض «الوطن» طرقا لعلاج الإمساك عند حديثي الولادة.

تدليك البطن لعلاج الإمساك عند حديثي الولادة

الطفل الطبيعي يمكن أن يظل يومين أو أسبوع بدون تبرز في أول 6 شهور لا سيما إذا كان يتناول لبن الأم فقط، لذا يحتاج الطفل إلى بعض التمرينات قبل اللجوء إلى استخدام الأدوية، ويمكن للأم علاج الإمساك عند حديثي الولادة، بتدليك البطن حول «السرة» لمساعدة عضلاتها البطن على الارتخاء، وبثني الرجلين ناحية البطن كما لو كان الطفل يقود عجلة، أوإعطاءه حماما دافئا.

تناول طعام يحتوي على الألياف لعلاج الامساك عند حديثي الولادة

ولعلاج الامساك عند حديثي الولادة، نصح الدكتور حكيم حماد، طبيب الأطفال وحديثي الولادة، بالإكثار المواد التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والسوائل والخضروات الطازجة والفواكه باستثناء الموز، وتقليل تناول الأندومي والمكرونة والحلويات والشيوكولاتة، لكونها من الأطعمة التي تقبض الأمعاء وتزيد من الإمساك، موضحاً أن عدم علاج الإمساك يسبب آلام متكررة بالبطن تؤثر على راحة الطفل ونموه وفقدان الشهية، بالإضافة إلى التبرز اللاإرادي، سلس البول، والفطر الشرجي.

طرق علاج الإمساك عند حديثي الولادة

وإلى جانب الإمساك يحدث الإسهال لدى الأطفال عند بداية تناولهم الطعام لتغير حركة الأمعاء من الحالة السائلة إلى الغذاء العادي، ولعلاج الامساك عند حديثي الولادة، هناك أطعمة يمكن إعطائها للطفل لتزيد حركة الأمعاء وتساعد على الإخراج مثل العسل بالماء الدافئ أو الزنجبيل قبل النوم وتكرار الطريقة لعدة أيام ورغم طعمه غير المستساغ للطفل إلا أنه فعال في علاج الإمساك عند حديثي الولادة.

وتستخدم العصائر الطبيعية وخاصة عصير البرتقال والكمثرى كملين للأطفال والبالغين وتساعد انتظام البول، وعند إعداد هذه الفواكه كمشروبات لعلاج الامساك عند حديثي الولادة تكون بمقدار 3 ملاعق ماء إلى ملعقتين عصير طبيعي لتمد الطفل بالسوائل.

علاج الإمساك عند حديثي الولادة طبياً

يمكن علاج الإمساك عند حديثي الولادة طبياً بإعطاء الرضيع الأدوية المناسبة بعد استشارة الطبيب المختص، بالإضافة إلى وضع كمية من الفازلين على طرف مقياس الحرارة للمستقيم، ومن ثم إدخاله برفق في فتحة شرج الرضيع، فقد يؤدي قياس درجة حرارة المستقيم إلى تحفيز الطفل على إخراج البراز، إلا أنه يفضل عدم استخدام هذه الطريقة كثيراً، لأنها قد تزيد الإمساك أسوأ.