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البيت الأبيض يهاجم الجمهوريين بسبب وثائق بايدن السرية

كتب:

عمرو حسني
08:43 م | الثلاثاء 17 يناير 2023
بايدن

بايدن

أعلن البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الجمهوريين ينظمون مسرحية سياسية خلال التحقيق في وثائق الرئيس الأمريكي جو بايدن السرية، موضحا أنه سيكون هناك تعاون للتحقيق بشأن وثائق بايدن السرية بنية حسنة، مع التأكيد أنه لا يوجد سجل زيارة لبيت بايدن السابق بحسب قناة «العربية» الإخبارية.

 وثائق سرية تخص بايدن

وأعلنت قوات الأمن بأمريكا العثور على وثائق سرية للغاية تخص الرئيس جو بايدن في منزل سابق له ويعود إلى الفترة التي شغل فيها منصب نائب الرئيس أثناء حكم الرئيس الأمريكي الأسبق باراك حسين أوباما.

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