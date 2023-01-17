بايدن: سنواصل دعم الإمارات لتدافع عن نفسها ضد التهديدات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أهمية شراكة الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، لبناء مستقبل مشترك يسوده سلام واستقرار وتكامل أكبر في جميع أنحاء المنطقة.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض، اليوم، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لهجوم إرهابي استهدف أبو ظبي، «نجدد التزامنا بسلامة وأمن الشعب الإماراتي».

بايدن: سنستمر في دعم الإمارات

وأضاف «بالتعاون الوثيق مع صديقي الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، ستستمر الولايات المتحدة في دعم الإمارات، وهي تدافع عن نفسها ضد التهديدات، مرددا «سنواصل سعينا للدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن سلميا، وستواصل الولايات المتحدة دعم أمن الإمارات وشركائها الآخرين في الشرق الأوسط، بما في ذلك تقديم المساعدة العسكرية اللازمة».

مبادرات جديدة مؤثرة بين «واشنطن» و«أبو ظبي»

وتابع الرئيس الأمريكي، «لذلك، في ذكرى الأحداث المأساوية التي وقعت قبل عام، نقف حازمين لضمان عدم تكرارها، بينما تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة كوب 28 لمواجهة التحدي المناخي هذا الخريف، ستواصل واشنطن وأبو ظبي العمل معا لدفع مبادرات جديدة مؤثرة، مثل الشراكة من أجل تسريع الطاقة النظيفة والشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمار العالمي».