سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم الأربعاء.. تبدأ من 75 جنيها

حاز سعر كرتونة البيض، على اهتمام الكثيرين خلال الفترة الماضية، نظرا لتذبذب أسعاره، كما أنه لا غنى لأحد عن تناوله بشكل يومي أو استخدامه في تحضير الأطعمة والحلويات المختلفة.

في السطور التالية، تستعرض «الوطن»، سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2023، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي نقدمها للقارئ.

سعر كرتونة البيض

سجل سعر طبق البيض الأبيض الذي يحتوي على 30 بيضة نحو 80 جنيها،، وفي المزرعة سجل سعر طبق البيض الأحمر اليوم نحو 78 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر 85 جنيها.

وفي المحلات التجارية الكبرى يمكن شراء كرتونة البيض الأبيض والأحمر بسعر يتراوح بين 90 حتى 95 جنيها.

كما تراوح سعر طبق البيض الأحمر الذي يحتوي على 30 بيضة في منافذ وزارة الزراعة نحو 85 جنيها، فيما تراوح سعر كرتونة البيض الأبييض التي تحتوي على 30 بيضة، بين 75 لـ80 جنيها.

أسعار مشتقات الفراخ البيضاء اليوم

تراوح سعر الصدور بالعظم بين 83 و86 جنيهًا.

تراوح سعر الهياكل اليوم بين 30 و32 جنيهًا.

تراوح سعر الدبابيس اليوم بين 66 و70 جنيهًا.

سجل الكبد والقوانص اليوم نحو 55 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك المخلية اليوم بين 76 و83 جنيهًا.

كما تراوح سعر الشيش طاووق اليوم بين 120 و130 جنيها.

فيما تراوح سعر البانيه بين 120 و130 جنيهًا.

وتراوح سعر الفرخة بين 95 حتى 120 جنيهًا.