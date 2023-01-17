10 تصريحات مهمة لوزير التموين.. الخبز «دون بطاقة» وانخفاض أسعار البيض قريبا

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن دراسة تجريها وزارة التموين من شأنها توفير العيش البلدي المدعم الذي تنتجه المخابز البلدية لجميع المواطنين دون التقيد بامتلاك الأسر بطاقة الدعم التمويني أو لا.

الوزير يناقش أسعار السلع والاحتياطي الاستراتيجي منها

وتقدم «الوطن» في السطور التالية، تصريحات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي والذي تطرق خلالها لأسعار السلع وخاصة البيض، وحجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، إذ جاءت تصريحات الوزير خلال لقاء تليفزيوني له كالتالي:

1- سيتم طرح العيش البلدي المدعم للمواطنين الذين لا يمتلكون بطاقة تموين قريبًا جدا.

2- جار تسعير العيش البلدي المدعم لبيعه لغير حاملي البطاقات التموينية.

3- جارٍ تحديد سعر تكلفة الرغيف الواحد بحيث يتم طرحه بسعر حر وسيتم احتساب تكلفته لتحديد عدد الأرغفة البلدية المدعمة التي سيحصل عليها المواطن الذي لا يحمل بطاقة تموينية.

4- العيش البلدي المطروح للمواطنين دون بطاقة سيكون نفس مواصفات العيش البلدي المدعم على بطاقة التموين ولكن بسعر أقل من السوق المحلية.

5- الإجراء يهدف لعدم وجود احتكار لدى البعض من بائعي الخبز البلدي.

6- أي مخبز مخالف سيتم غلقه وتوزيع حصته على المخابز القريبة منه.

7- مصر تشهد موجة تضخم غير طبيعية نتيجة العناصر الخارجية وإعادة تقييم العملة، ما أثَّر كثيرًا على الأسعار.

معارض أهلا رمضان

8- إقامة معارض أهلا رمضان وطرح كافة السلع بها بتخفيضات تتراوح من 15 إلي 25%.

9- احتياطي القمح يكفي حتى 4.5 شهر واحتياطي الأرز يكفي نحو 6.5 شهر، والسكر يكفي نحو 2.3 شهر.

10- ارتفاع أسعار البيض شهده العالم أجمع وليس في مصر فقط، نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وتكلفة التربية وتكلفة النقل وخلافه، ويجري تفادي هذه الأمور لانخفاض السعر.