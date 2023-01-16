«غرفة الإسكندرية التجارية»: أعياد الميلاد تنعش مبيعات البيض

انتعشت مبيعات البيض في الأسواق، بأنواعه المختلفة، الأبيض والأحمر والبلدي، بعد حلول عيد الميلاد المجيد وانتهاء صوم الإخوة الأقباط، حيث امتنعوا خلاله عن تناول الأجبان والبيض.

وأوضح حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، أسعار البيض اليوم ونسبة المبيعات هذه الفترة عليه، سواء الأحمر أو الأبيض أو البلدي، حيث سجّل البيض الأحمر في المزرعة نحو 78 جنيها، ليصل للمستهلك بسعر 85 جنيها، والأبيض 80 جنيها، والبيض البلدي يتراوح سعره في المحلات التجارية الكبرى بين 90 و95 جنيها.

أسعار البيض اليوم

وقال رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة لـ«الوطن»، إنّ المبيعات انتعشت هذه الفترة بعد انتهاء صيام الأقباط، وزيادة الاستهلاك على البيض والجبن.

ويعمل 5 ملايين فرد في قطاع الدواجن بمصر، حيث تعد الدواجن من الصناعات الوطنية الكبيرة التي تدرّ استثمارات مرتفعة بمليارات الجنيهات، حيث تضم إنتاج البيض، والدجاج الأبيض والبلدي والبط والبيض والديوك الرومي والحمام وغيرها.