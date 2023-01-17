«التعليم الفني» تكشف عن وظيفة جديدة لخريجي مدرسة حقل ظهر: الساعة بـ150 دولارا

قال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، إنه تتم متابعة طلاب المدارس التكنولوجية والتطبيقية بعد التخرج، حتى الحصول على فرصة عمل مناسبة، مضيفا أن المدارس الفنية لديها العديد من التخصصات، ومنها تخصص اللحام تحت المياه.

تخصص لحام تحت المياه

أضاف خلال حواره مع الإعلامية هبة الأباصيري والإعلامية إيمان عز الدين، عبر برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع على قناة سى بى سى: أن «شركة إينى الإيطالية طلبت موظفين تخصص لحام تحت المياه، بسعر الساعة 150 دولارا للعمل بحقل ظهر للغاز الطبيعي، واشترطت عدة اشتراطات، وهي أن يكون الشخص لديه لياقة بدنية عالية، ومهاراتي الغطس والسباحة، وإجادة اللغة الإنجليزية».

وتابع أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي، لزيادة عدد المدارس التكنولوجية، وكان فى عام 2018 ثلاث مدارس وعدد المدارس التكنولوجية والتطبيقية الآن، 45 مدرسة في مختلف التخصصات، مضيفا أن الدولة نجحت فى زيادة المدارس التكنولوجية، وهناك خطة لزيادة عددها إلى 100 مدرسة تكنولوجية لمواكبة سوق العمل.

تعاون مع ألمانيا لتخرج 150 طالب وطالبة

أوضح أن هناك تعاون مع ألمانيا لتخرج 150 طالب وطالبة، للحصول على شهادة تسهل له دخول سوق العمل بسهولة ويسر، مضيفا أن التحاق الطلبة بالمدارس التكنولوجية والتطبيقية يضمن لهم وظائف عدة.

عوامل مشتركة

وأكد أن هناك توريد لخريجين من التعليم الفني لإيطاليا، طبقا لاشتراطات سوق العمل هناك، مضيفا أن هناك اختيار المهن التى بها عوامل مشتركة بين مصر والدولة الأخري حتى يجد صعوبة فى إيجادها، مؤكدا أنه لابد أن يكون الطالب والطالبة يجيد اللغة الإنجليزية أو الألمانية أو البلد التى سيسافر لها للتعامل بطريقة مبسطة ومن غير تعقيد.