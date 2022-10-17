«تعليم الإسكندرية»: المدارس التكنولوجية تطبق المعايير الدولية في طرق التدريس

قال عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس نموذجية للتعليم الفني وتعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب المتبعة، وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، للارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلية والدولية.

توطين الصناعات الكبرى في مصر

وأضاف «أبوزيد»، في تصريحات صحفية على هامش زيارته إلى مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بإدارة شرق، أنّ القيادة السياسية وجّهت بإنشاء المزيد من هذه المدارس أملًا في توطين الصناعات الكبرى لتصبح السوق المصرية مفتوحة أمام الشباب المصري، ويتم توفير فرص عمل متميزة وعصرية لخريجي المدارس الفنية المتطورة بمحافظة الإسكندرية.

نظام إطفاء إلكتروني بالمدارس

وفي سياق متصل، أوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنّ مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تضم عدة معامل، منها معامل كمبيوتر ومعمل لغات ومعمل تطبيقات «فاب لاب» ومعامل مخبوزات ومعامل جزارة ومعامل بقالة جافة، وقاعة توجيه وإرشاد وتدريب مهني وريادة أعمال، وتم تجهيز فصولها التعليمية بشاشات تعليمية ذكية لمواكبة تكنولوجيا المدارس التطبيقية، وتضم نموذجًا لمحاكاة الهايبر للتدريب على العرض والتسويق، وتم تزويدها بنظام إطفاء حريق إلكتروني، كما تم تهيئة البنية الأساسية والتحتية بما يتناسب مع التنمية المستدامة والمناخ.

استثمار أسطح المدارس

وأشار «أبو زيد» إلى ضرورة استثمار أسطح المدارس في تركيب ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وزراعتها في إطار مبادرة «اتحضر للأخضر» لمواكبة التغيرات المناخية.