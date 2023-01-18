رئيس «جنايات بورسعيد»: قاتل خطيبته تعامل معها كدمية يلعب بها ويلتهمها إن جاع

وجَّه المستشار أحمد مندور عبدالله، رئيس محكمة جنايات بورسعيد، كلمات إلى المجتمع والشباب، في أسباب الحكم بإعدام قاتل خطيبته خلود «فتاة بورسعيد» ـ جاء فيه أن: «الفترة الأخيرة بين كثير من الشباب، عند تعلقه بفتاة واختيارها للارتباط، معتقدا أنها بموافقتها على الزواج، صارت ملكا له دون سواه، وأن من حقه عليها السمع والطاعة والانصياع، وأنه ليس لها من أمرها شيئًا فالأمر كله لهواه، إن شاء وهب لها الحياة وإن تمردت فالموت هو الجزاء».

رئيس محكمة بورسعيد: بعض الشباب ينظر لخطيبته كدمية

ووصف، رئيس محكمة بورسعيد، العلاقة بين الشاب والفتاة بعد الارتباط بها: «عاملها كدمية يلعب بها ويلتهمها إن شعر بالجياع، وهذا المعنى منافٍ لما أمر به الإسلام، وما أوصى به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، استوصوا بالنساء خيراً، وقد شرع لها حق الميراث والتملك والزواج والنفقة وزاد، إنها الأخت والابنة والعمة والخالة والجدة والزوجة وشريكة الرجل في تحمل مسؤولية الحياة، وكلفها الله مع الرجل بالنهوض بمهمة الاستحلاف في الأرض وتربية الأبناء وتنشأتهم تنشئة سوية وجعلها على درجة واحدة مع الرجل في التكريم والإجلال».

المحكمة: إجبار الفتاة على الخطوبة ظلم وطغيان

وناشد رئيس محكمة بورسعيد، مؤسسات الدولة وبالأخص الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة، بتسليط الضوء على مكانة المرأة في الإسلام، وحقها المشروع في اختيار الزوج ممن ترضاه بعد أخذ رأيها والاستئذان، وحقها في العدول عن ذلك بأسباب، حتى وليها ليس له عليها إلا التوجيه والإرشاد وإن إجبارها على ذلك ظلم وطغيان من شأنه أن يعم في الأرض ويستشري الفساد وهو جناية على المرأة وإكراه ويبطل معه عقد النكاح، وبدون ذلك لن يكون هناك مودة ورحمة الذي هو أهم غايات الزواج، ومن أصدق من الله قيلا «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان».

وقضت محكمة جنايات بورسعيد في 2 يناير 2023 حكمها بالإعدام شنقا على محمد سمير أحمد المتولي، المتهم بإنهاء حياة خطيبته السابقة «خلود السيد فاروق»، 21 عاما، خنقا.

صدور حكم بالإعدام شنقا على قاتل خلود

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد مندور عبدالله، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار شريف فتحي كلحي، والمستشار تامر أحمد رضا، المستشارين بمحكمة استئناف الإسماعيلية، وبحضور أحمد خالد السيد، وكيل النيابة، وإسماعيل محمد عوكل، سكرتير الجلسة، في القضية رقم 3537 لسنة 2022 جنايات الشرق المقيدة برقم 282 لسنة 2022 كلى بورسعيد.