النيابة العامة تنشر فيديو مرافعتها في قضية مقتل «خلود» فتاة بورسعيد

نشرت النيابة العامة المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فيديو عن مرافعة النيابة العامة في القضية رقم (3537) لسنة 2022 جنايات الشرق، المُتهم فيها محمد سمير أحمد المتولى بقتل المجني عليها خلود السيد فاروق عمدًا مع سبق الإصرار بمحافظة بورسعيد.

إحالة أوراق المتهم إلى المفتي

وأحالت محكمة جنايات بورسعيد أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، وحجز القضية لليوم الثاني من شهر يناير المقبل للنطق بالحكم.

تسجيل صوتي للمتهم

وعرضت النيابة العامة خلال المحاكمة تسجيلا صوتيا للمتهم أثناء ارتكابه الواقعة.

وكان النائب العام قد أمر في 20 اكتوبر الماضي بإحالة المتهم بقتل خلود السيد، ببورسعيد إلى محكمة الجنايات، بعد شهرين فقط من الواقعة، لمعاقبته عن اتهامه بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار إثر خلافات بينهما، لغيرته المفرطة عليها، وتحكمه في تعاملاتها، ودوام سوء ظنه فيها، مما اضطرت معه المجني عليها إلى قطع علاقتهما لإنهاء خطبتهما، فعزم لذلك المتهم على قتلها، حيث تسلل من شرفة مسكنها وقتلها خنقًا.