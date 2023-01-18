العثور على جثة شاب في ظروف غامضة داخل منزله بعين شمس

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل منزله في عين شمس، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وقررت النيابة العامة أخذ عينه من جثة المتوفى، وإرسالها إلى المعمل الكيماوي الخاص بمصلحة الطب الشرعي، تمهيدا لتحليلها لبيان إذا كانت توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

بداية بالبلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «جمعة. ق» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، ووجود إصابات حول الرقبة، ويشتبه في أن الوفاة بسبب اسفكسيا الـخنق.

معاينة الشقة

وكشفت معاينة الشقة سلامة جميع منافذها وعدم وجود أي أعمال عنف، أو بعثرة في محتويات الشقة، وجرى العثور على المتعقات الشخصية الخاصة بالمتوفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.