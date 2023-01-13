عرض المتهم بقتل شاب في عين شمس على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

قررت النيابة العامة عرض المتهم بقتل الشاب «حسام ح خ» في العقد الرابع من العمر في منطقة عين شمس، على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات لبيان ما إذا كان تحت تأثير المخدر أم لا.

واستعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، لاستكمال التحقيقات.

بداية البلاغ

وتلقى مأمور قسم شرطة عين شمس بلاغًا من مستشفى الدمرداش بوصول شاب مهشم الرأس ووفاته ولفظ أنفاسة الأخيرة عقب وصوله.

وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي حسام ح خ في العقد الرابع من العمر ، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية ، كما تبين إصابته بتهمشم في الرأس.

تفاصيل التحريات

وكشفت التحريات بأن عاطل وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها ، وأرشد عن الأدارة المستخدمه في الواقعة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.