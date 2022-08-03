حبس زوج خنق زوجته حتى الموت بالقليوبية.. شاهد صوراً لها مع آخر

أمرت جهات التحقيق بمركز الخانكة في محافظة القليوبية، قبل قليل، بحبس سائق لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته خنقاً، بسبب شكه في سلوكها، بعدما شاهد صوراً لها مع آخر، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وطلب تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة، جاء فيها أنه تلقى رسائل تتضمن مجموعة من الصور، تبين خيانة زوجته له، حيث توجه إلى المنزل، وواجهها بتلك الرسائل والصور التي تجمعها بشخص آخر، فنشبت بينهما مشادة كلامية، قام خلالها باستخدام حبل ولفه حول رقبتها، إلى أن فارقت الحياة، ثم قام بتسليم نفسه للشرطة.

العثور على جثة ربة منزل مقتوله بالخانكة

وشهدت دائرة مركز شرطة الخانكة، بمحافظة القليوبية، قيام سائق بقتل زوجته خنقاً بحبل، بسبب شكه في سلوكها، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها، في منطقة أبو زعبل، دائرة المركز.

تحريات واقعة مقتل زوجة بالخانكة

وبالمعاينة والفحص، تبين وجود جثة لزوجة شابة تُدعى «هـ. ط.»، 20 سنة، ربة منزل، مقيمة بمنطقة أبو زعبل، دائرة المركز، بمحل سكنها، وبتكثيف التحريات تبين قيام «ن. أ.»، 24 سنة، سائق، زوج المجني عليها، بالتخلص منها باستخدام حبل لفه حول رقبتها، حتى فارقت الحياة.

واعترف المتهم بارتكابه للواقعة، مشيراً إلى أنه تلقى العديد من الرسائل والصور تبين خيانتها له، على حد وصفه، مشيراً إلى أنه توجه إلى المنزل على الفور، وواجه زوجته بتلك الرسائل والصور التي تجمعها بشخص آخر، وحدثت بينهما مشادة كلامية، استخدم خلالها حبل ولفه حول رقبتها، إلى أن فارقت الحياة، وظل مكانه إلى أن ضبطته الشرطة.