أسعار السلع الغذائية بـ5 معارض «أهلا رمضان» في مركز ناصر ببني سويف

واصلت محافظة بني سويف، بالتعاون مع الغرفة التجارية، افتتاح معارض «أهلا رمضان» بالمدن والقرى الرئيسية في المحافظة، استعدادًا لاستقبال الشهر الفضيل، ضمن خطة المحافظة للتصدي لموجة غلاء الأسعار، وتوفير السلع الغذائية الأساسية كافة للمواطنين، بأسعار مخفضة، وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار.

افتتاح 5 معارض «أهلا رمضان» في مركز ناصر

وافتتحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، برئاسة المحاسب علي يوسف، رئيس الوحدة، بالتعاون مع الغرفة التجارية بقيادة المستشار حسن جعفر، تحت رعاية محافظ بني سويف محمد هاني غنيم 5 معارض بالمركز، ضمن 7 معارض مقرر افتتاحها، ضمن سلسلة معارض «أهلا رمضان»، والجاري تنظيمها على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

أسعار السلع بمعارض أهلًا رمضان في مركز ناصر ببني سويف

وتميزت معارض «أهلا رمضان» في محافظة بني سويف بتنوع السلع والمنتجات، وجاءت الأسعار كالتالي:

اللحوم البلدية: 150 جنيها للكيلو.

كيلو السكر 17 جنيها.

أرز 1 كيلو معبأ 15: 17 جنيها.

مكرونة كيس 350 جرامات 7 جنيهات.

حلاوة طحينية 1 كيلو 68 جنيها.

علبة بلح 1 كيلو 25 جنيها.

كيس شعرية 350 جراما 7 جنيهات.

دقيق فاخر 1 كيلو 15 جنيها.

زيت 700 جرام 36 جنيها.

وتضم المعارض المواد الغذائية والسلع التموينية كافة من السكر والأرز والزيوت، واللحوم والخضروات وبيض المائدة، إذ أن أسعارها تقل عن مثيلاتها في الأسواق، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين.

أماكن معارض «أهلا رمضان» في بني سويف

معرض أهلا رمضان بمدينة ناصر.

معرض أهلا رمضان بقرية بهبشين.

معرض أهلا رمضان بقرية أشمنت.

معرض أهلا رمضان بقرية بني عدي.

معرض أهلا رمضان بقرية الحمام

معرض أهلا رمضان بقرية دنديل.