أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان في بني سويف.. إقبال من المواطنين

شهدت معارض أهلا رمضان وعددها 6 معارض جرى افتتاحها بمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، إقبالا كبيرًا من المواطنين، لانخفاض أسعار السلع والمنتجات عن مثيلاتها في المحلات والأسواق على مستوى المحافظة.

معارض أهلا رمضان في بني سويف

وبدأت محافظة بني سويف في افتتاح معارض «أهلا رمضان» الجاري تنظيمها على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتي تستهدف 7 معارض في مدن المحافظة و40 معرض في المجالس القروية «القرى الأم» في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان في بني سويف

وتميزت معارض أهلا رمضان في محافظة بني سويف بتنوع السلع والمنتجات وانخفاض أسعار مثيلاتها عن الأسواق والمحال التجارية.

كيلو السكر 17 جنيها

أرز 1 كيلو معبأ 15: 17جنيها

مكرونة كيس 350 جرامات 7 جنيهات

حلاوة الميزان 1 كيلو 68 جنيها

علبة بلح 1 كيلو 25 جنيها

كيس شعرية 350 جراما 7 جنيهات

دقيق فاخر 1 كيلو 15 جنيها

زيت 700 جرام 36 جنيها

الشاي وزن 1/8 كيلو 7 جنيهات

كيلو اللحم البلدي 150 جنيها

كيلو اللحم السوداني 115 جنيها

وتضم المعارض كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، اللحوم والخضروات وبيض المائدة حيث إن أسعارها تقل عن مثيلاتها في الأسواق، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين.