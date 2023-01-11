أسعار السلع وأماكن معارض «أهلا رمضان» في إهناسيا ببني سويف

بدأت محافظة بني سويف، بالتعاون مع الغرفة التجارية، في افتتاح معارض «أهلا رمضان» بالمدن والقرى الرئيسية في المحافظة، استعدادًا لاستقبال الشهر الفضيل، ضمن خطة المحافظة للتصدي لموجة غلاء الأسعار، وتوفير السلع الغذائية الأساسية كافة للمواطنين، بأسعار مخفضة، وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة، بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

افتتاح 6 معارض اهلا رمضان في بني سويف

البداية كانت بافتتاح محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، معرض السلع بمدينة إهناسيا، الذي أقامته المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية والتموين، ضمن سلسلة معارض «أهلا رمضان»، الجاري تنظيمها على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتي تستهدف 7 معارض في مدن المحافظة و40 معرض في المجالس القروية «القرى الأم».

أسعار السلع بمعارض أهلًا رمضان في بني سويف

وتميزت معارض أهلا رمضان في محافظة بني سويف بتنوع السلع والمنتجات، وجاءت الأسعار كالتالي:

- كيلو أرز 14: 16 جنيها.

- كيلو السكر: 13.5 جنيه

- كيلو الدقيق 15 جنيها.

- الزيت 750 مللي بسعر 36 جنيها.

- كيلو المكرونة من 14: 16 جنيها.

- الشاي وزن 8/1 كيلو 7 جنيهات.

- زيت خليط لتر 50 جنيها.

- كيلو اللحمة البلدي 140 جنيها.

- كيلو لحم سوداني 115 جنيه

وتضم المعارض المواد الغذائية والسلع التموينية كافة من السكر والأرز والزيوت، واللحوم والخضروات وبيض المائدة؛ إذ أن أسعارها تقل عن مثيلاتها في الأسواق، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين.

اماكن معارض اهلا رمضان في بني سويف

وافتتح محافظ بني سويف معرضًا رئيسيًا بمدينة إهناسيا و5 معارض بالقرى، على أن يجرى افتتاح باقي المعارض بمدن وقرى المحافظة تباعًا.

معرض أهلا رمضان بجوار الوحدة المحلية لمدينة إهناسيا.

معرض أهلا رمضان قاي بمركز إهناسيا.

معرض أهلا رمضان النويرة بمركز إهناسيا.

معرض أهلا رمضان العووانة بمركز إهناسيا.

معرض أهلا رمضان ننا بمركز إهناسيا.

معرض أهلا رمضان منشأة الحاج بمركز إهناسيا.