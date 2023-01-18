بالأسماء.. تفاصيل الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية في الإسكندرية

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، منذ قليل، تصديق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، والتي شملت تعيين ونقل 125 قيادة محلية في 25 محافظة.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية في محافظة الإسكندرية، والتي تأتي بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضبط منظومة العمل بالإدارة المحلية.

حركة المحليات في الإسكندرية 2023

وتضمنت حركة المحليات في الإسكندرية 2023، الآتي:

- تصعيد اللواء وليد سيد البيلى رئيس حى الجمرك بالإسكندرية إلى سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية.

- نقل السيد إبراهيم موسى رئيس حى العجمى إلى حي العامرية أول.

- تعيين اللواء أحمد محمود حبيب رئيس حى شرق الإسكندرية.

- تعيين المهندسة نهى أحمد خليفة رئيس حى الجمرك.

- تعيين طه عبدالرحمن زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب.

- نقل اللواء أشرف مصطفى بدران رئيس حى العامرية أول إلى ديوان عام المحافظة.

- نقل اللواء علاء محمد يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية إلى مركز ومدينة دسوق.