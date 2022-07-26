حركة المحليات 2022 بعد إعلانها رسميا.. تنقلات وترقيات في 8 محافظات

شهدت حركة المحليات 2022، الصادرة عن وزارة التنمية المحلية، اليوم، تنقلات في 8 محافظات، ضمن خطة الوزارة، لضخ دماء جديدة، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، والعمل على نيل رضا المواطن، والتقييم المستمر لأداء قيادات المحليات بالمحافظات، وتضمنت المحافظات التي شملتها حركة تنقلات المحليات 2022، محافظات القاهرة والغربية والمنيا وكفر الشيخ والأقصر وأسيوط والدقهلية والغربية وجنوب سيناء.

حركة محليات محدودة

شملت حركة المحليات المحدودة، التي أقرها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تصعيد ياسر محمد عبد العزيز سكرتير عام مساعد محافظة المنيا، إلى سكرتير عام المحافظة، ونقل وترقية اللواء محمد معوض عقل، رئيس حي الوايلي بالقاهرة، إلى وظيفة سكرتير عام مساعد محافظة المنيا، ونقل اللواء تامر سعيد عياد من سكرتير عام محافظة المنيا، إلى سكرتير عام محافظة كفر الشيخ.

تضمنت حركة المحليات التى صدرت اليوم، رؤساء أحياء ومدن، إذ جرى نقل خيرى حسين إبراهيم رئيس مدينة سانت كاترين للعمل رئيس حي الوايلي بالقاهرة، خلفا للواء محمد عقل، الذي يشغل منصب سكرتير مساعد محافظة المنيا في الحركة الجديدة.

ونقل محمد إبراهيم صحصاح رئيس مركز البياضية بالأقصر، إلى رئيس مدينة سانت كاترين في جنوب سيناء، كما جرى نقل محمود محمد شاهين من ديوان عام محافظة أسيوط، إلى رئيس مركز ومدينة البياضية بالأقصر، ونقل عبدالغفار عبدالرحمن الديب رئيس مدينة سيد غازي بكفر الشيخ، للعمل رئيس مدينة ومركز فوه بكفر الشيخ، ونقل رضا على قويطة رئيس مدينة الكردي بالدقهلية، إلى رئيس حي أول طنطا بالغربية.

قيادات المحليات

وأوضح وزيرالتنمية المحلية، أن على قيادات المحليات دور كبير في التواجد الميداني، والتفاعل مع المواطنين، وتلقى الشكاوى والرد السريع عليها، مع استمرار الوزارة في تقييم أداء القيادات المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية بكل المحافظات، علاوة على قيام الوزارة بالدفع بالقيادات المتميزة، لتولي المناصب القيادية لدعم وتشجيع العاملين بالإدارة المحلية على حسن أداء الأعمال المكلفين بها، والتفاني في تقديم أقصى مجهود لنيل رضا المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة، مع التشديد على معاقبة المقصرين في أداء مهامهم الوظيفية، من خلال نقلهم إلى وظائف إدارية، بعيدا عن خدمة المواطنين.