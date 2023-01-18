محافظ الإسكندرية: تنسيق كامل مع جهاز حماية المستهلك لضبط الأسعار بالأسواق

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن هناك تنسيقا كاملا مع جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين، لتنفيذ العديد من الحملات على الأسواق والمنشآت التجارية لمنع كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بأسعار السلع، أو يحاول حجب السلع عن الأسواق.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على قدما وساق لتوفير السلع الغذائية بأسعار المناسبة مع الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة لصالح المواطنين وللتخفيف على الأسر البسيطة ومحدودي الدخل، لافتا إلى أن فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية بقيادة اللواء محمد أبو كيلة رئيس الفرع، قام خلال العام الماضي بتنفيذ 335 حملة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، إذ جرى خلال الحملات المرور على 5826 منشأة وتحرير 1814 محضرا.

20417 شكوى لحماية المستهلك

واستجابة لشكاوى المواطنين الواردة على الخطوط الخاصة بجهاز حماية المستهلك ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أشار اللواء محمد أبو كيلة إلى أنه خلال العام الماضي استقبل الجهاز 20417 شكوى تم حل منها 19177 شكوى وجاري العمل على 1240 شكوى، مؤكدا أن فرع الجهاز في الإسكندرية مستمر في شن الحملات على الأسواق في جميع الأحياء لمنع استغلال المواطنين سواء برفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق.

تكثيف الحملات الرقابية بالإسكندرية

وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء؛ بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنع التلاعب والمغلاة في الأسعار حرصا على الصالح العام ولرفع العبء عن كاهل المواطنين.