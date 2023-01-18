كيف يغير الذكاء الاصطناعي خريطة المهن في المستقبل؟.. «هتكون محامي نفسك»

«الذكاء الاصطناعي يلغي بعض الوظائف، لكن ينشأ عنه وظائف أخرى جديدة»، بتلك الكلمات بعث المهندس أحمد طارق، خبير أمن معلومات، رسائل أمل بشأن المستقبل، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي بمثابة الكنز في السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المواطنين يعتقدون أن التكنولوجيا والتطورات الرهيبة الحالية، ستجعلنا نجلس بالمنازل من دون عمل، مؤكدا أن تلك النظرة مغلوطة.

تأثير الذكاء الاصطناعي على المستقبل

أضاف «طارق»، خلال حواره على قناة DMC، أن هناك بعض الإحصائيات التي تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي، سيلغي 75 مليون وظيفة على مدار المستقبل كله، في المقابل تتوقع بعض الإحصائيات الأخرى، بأنه سيوفر 130 مليون وظيفة جديد.

وأشار إلى أن المحاماة من ضمن الوظائف التي ستختفي في المستقبل، إذ أنه تم إنشاء روبوتات، يتم تحميلها على الهواتف المحمولة، تضم جميع قوانين الدول، ويمكن للشخص طرح مشكلته من خلالها، حتى تقوم بنصيحته في الجلسة، وتعرفه بالخطوات والإجراءات المطلوبة، معلقًا: «هتكون محامي نفسك».

الذكاء الاصطناعي له قدرات هائلة

أكد خبير أمن معلومات، أن البرمجة والموشن جرافيك، إلى جانب الطب، من المهن التي ستندثر بمرور الوقت، إذ أنه يتم إجراء عمليات وجراحات كبيرة بدون الاعتماد على الأطباء، إلى جانب عمل كل إجراءات التشخيص كاملة، باستخدام الروبوتات، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي، يحدد الطرق والاتجاه وقيادة الطائرات بدون طيارين، بالإضافة إلى قدرته على كتابة كود كامل لأي برنامج يقوم الشخص بوصفه، ومن ثم يعطيه النتيجة كاملة.

ولفت إلى أن 60% من الأطفال المتواجدين حاليًا، سيشغلون مهنا كبيرة وجديدة في المستقبل، لم نتعرف عليها حتى الآن، مناشدًا الدولة المصرية بضرورة إنشاء وزارة أو هيئة مختصة بالذكاء الاصطناعي.